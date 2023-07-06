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УЗ повернула супровід пасажирських поїздів воєнізованою охороною
22:50 05.07.2023 |
Супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів повернуто з 30 червня 2023 року. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
"Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах", - зазначив голова "Укрзалізниці" Євген Лященко.
За його словами, працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані.
Компанія планує найближчим часом масштабувати проект з урахуванням результатів першого тижня.
Воєнізована охорона
За даними прес-служби, впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.
Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.
Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.
Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.
Нагадаємо, у 2020 році "Укрзалізниця" запровадила пілотний проект з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проект було призупинено.
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