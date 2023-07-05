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Україна та Словаччина домовилися спільно створити нову гаубицю

Україна та Словаччина домовилися спільно створити нову гаубицю

 

Україна та Словаччина домовилися про спільну розробку самохідної гаубиці калібру 155 мм.

Партнерами у створенні нової САУ зі словацького боку виступає державна компанія Konstrukta Defence, а з українського - Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці, пише словацьке видання Denník E.

Обидві компанії вже підписали меморандум про співпрацю.

Як зазначає видання "Мілітарний", мета цієї співпраці - адаптація словацької самохідної гаубиці Eva до українських вимог та інтеграція технічних рішень від українських партнерів.

"У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проєкти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проєкту "Богдана", а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці", - прокоментував директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталій Загудаєв.

За словами директора Konstrukta-Defence Александра Гурського, співпраця почала розвиватися після замовлення словацьких гаубиць Zuzana 2. У її рамках народилася ідея побудувати абсолютно нову гаубицю, у яку кожна зі сторін вклала б максимум своїх можливостей і технічних рішень.

"Проєкт з українськими партнерами - це величезна можливість для всієї нашої збройової промисловості, яка або занепадає з 1989 року, або стояла на місці", - сказав Гурський.

У виданні Denník E наголошують, що поки це лише плани, які можуть не реалізуватися. Одним з ризиків називають вибори у Словаччині, які відбудуться у вересні. На них можуть виграти політичні партії, які обіцяють припинити військову підтримку України. Навіть комерційна співпраця в оборонній сфері з Україною може бути для них неприйнятною.

САУ Eva - 155-мм гаубиця на шасі Tatra 6×6 або 8×8. Артилерійська установка обслуговує екіпаж з трьох осіб. Гаубиця оснащена автоматичною системою заряджання та містить 12 готових до стрільби снарядів, ще 12 додаткових снарядів перевозяться на шасі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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