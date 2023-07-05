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АНАЛІТИКА

Пов'язана з Коломойським страхова компанія програла ПриватБанку в Верховному суді

 

Верховний суд 4 липня відмовив СК "Інгосстрах", пов'язаній з колишніми власниками ПриватБанку, у стягненні з банку 209,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Інгосстрах перед націоналізацією ПриватБанку був одним з лідерів ринку як за обсягами страхових премій, так і виплат.

Тоді компанія страхувала усі фінансові ризики позичальників за кредитними картами ПриватБанку, інших страхувальників до банку не підпускали.

Формально Інгосстрах не був пов'язаний з ПриватБанком і не входив до його банківської групи. Проте одна з колишніх топменеджерок Інгосстраху Олена Бичихіна зараз фігурує в кримінальному провадженні НАБУ про виведення грошей з ПриватБанку.

Згідно з останньою поданою ПрАТ "СК "Інгосстрах" звітністю, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136,5 млн грн, вартість активів - 1,07 млрд грн, страхові резерви - 4,7 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,4%.

У березні 2023 року НБУ закрив Інгосстрах через невідповідність структури власності вимогам законодавства.

Незадовго до цього компанія подала до суду на ПриватБанк, вимагаючи визнати 209,5 млн грн збитків у вигляді упущеної вигоди через рішення банку відмовитися від агентських послуг Інгосстраху в період з липня 2019 року до квітня 2022 року.

Суди усіх трьох інстанцій відмовили в задоволенні позову. Свої рішення вони аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

У Північному апеляційному господарському суді зараз розглядається ще одна аналогічна справа за позовом СК "Кредо" на 374,7 млн грн. ПриватБанк розраховує, що після вчорашнього рішення Верховного суду його також відхилять.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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