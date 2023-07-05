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Пов'язана з Коломойським страхова компанія програла ПриватБанку в Верховному суді
09:58 05.07.2023 |
Верховний суд 4 липня відмовив СК "Інгосстрах", пов'язаній з колишніми власниками ПриватБанку, у стягненні з банку 209,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Інгосстрах перед націоналізацією ПриватБанку був одним з лідерів ринку як за обсягами страхових премій, так і виплат.
Тоді компанія страхувала усі фінансові ризики позичальників за кредитними картами ПриватБанку, інших страхувальників до банку не підпускали.
Формально Інгосстрах не був пов'язаний з ПриватБанком і не входив до його банківської групи. Проте одна з колишніх топменеджерок Інгосстраху Олена Бичихіна зараз фігурує в кримінальному провадженні НАБУ про виведення грошей з ПриватБанку.
Згідно з останньою поданою ПрАТ "СК "Інгосстрах" звітністю, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136,5 млн грн, вартість активів - 1,07 млрд грн, страхові резерви - 4,7 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,4%.
У березні 2023 року НБУ закрив Інгосстрах через невідповідність структури власності вимогам законодавства.
Незадовго до цього компанія подала до суду на ПриватБанк, вимагаючи визнати 209,5 млн грн збитків у вигляді упущеної вигоди через рішення банку відмовитися від агентських послуг Інгосстраху в період з липня 2019 року до квітня 2022 року.
Суди усіх трьох інстанцій відмовили в задоволенні позову. Свої рішення вони аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.
У Північному апеляційному господарському суді зараз розглядається ще одна аналогічна справа за позовом СК "Кредо" на 374,7 млн грн. ПриватБанк розраховує, що після вчорашнього рішення Верховного суду його також відхилять.
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