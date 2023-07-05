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Нафтогаз відновив роботу 79 арештованих АЗС Glusco під брендом U.Go
09:00 05.07.2023 |
ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", яке управляє арештованою мережею АЗС Glusco, відновило роботу 79 автозаправних комплексів. Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Станції працюють під брендом U.Go, зокрема й на території прифронтових та деокупованих регіонів.
Станом на 4 липня на збереженість арештованого майна та можливість використання АЗС управитель витратив понад 41 млн грн.
Перші гроші за управління мережею заправок Glusco Нафтогаз виплатив у квітні 2023 року. До держбюджету переказали 378 000 грн, або 75% загального доходу, отриманого компанією у березні від господарського вУ травні 2022 року уряд погодив передання в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" 230 АЗС та об'єктів нерухомості, які належать 31 юридичній особі, зокрема Glusco та дочірнім компаніям. В управління також передано корпоративні права усіх зазначених юросіб.
Заправки Glusco були заарештовані через зв'язок їхнього власника з Росією.
У червні минулого року між АРМА та управителем було укладено договори управління.
На початку цього року Нафтогаз Ойл Трейдинг відкрив першу автозаправну станцію у звільненому від окупації Херсоні.икористання арештованого майна.
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