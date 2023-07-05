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Найдорожчий лот малої приватизації: Фонд держмайна виставив на аукціон хімзавод «Смоли»
23:41 04.07.2023 |
Фонд державного майна (ФДМУ) виставив на аукціон 26 липня 100% акцій заводу "Смоли" у Кам'янському Дніпропетровської області.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Зазначається, що це найдорожчий лот з моменту відновлення малої приватизації, стартова вартість об'єкту - 190,3 млн гривень.
"АТ "Смоли" створене у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу. Основним видом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах, зокрема іонообмінних смол.
Це діюче підприємство хімічної промисловості в управлінні ФДМУ. Обсяг реалізації продукції за 2020 - І квартал 2023 року становить 196,4 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Чистий збиток підприємства становить 98,9 млн гривень. За роки неефективної роботи підприємство накопичило 112 млн гривень боргів перед працівниками та держбюджетом, які має погасити майбутній інвестор, додали в ФДМУ.
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