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АМКУ дозволив передати «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафти» - ЗМІ
17:51 04.07.2023 |
Антимонопольний комітет України (АМКУ) 29 червня дав дозвіл на передання однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) в управління державної ПАТ "Укрнафта", пише "Forbes Україна" із посиланням на співрозмовника в уряді.
Цю інформацію виданню підтвердили в пресслужбі УНБ. Акціонери компанії планують оскаржити це рішення в міжнародних судах.
На сайті АМКУ зазначено, що 29 червня комітет ухвалив рішення про надання дозволу на отримання в управління акцій у чотирьох компаніях без зазначення їхніх назв.
Може йтися про "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". У середині червня "Укрнафта" підписала з Нацагентством із питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), договори про управління заарештованими корпоративними правами в статутних капіталах цих чотирьох компаній, що здійснюють видобуток на Сахалінському газоконденсатному родовищі.
У пресслужбі "Укрнафти" агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що повідомлять про рішення АМКУ після того, як компанія отримає від них офіційне повідомлення.
Як повідомлялося, навесні 2023 року суд заарештував і передав в управління АРМА корпоративні права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", оскільки вони протиправно привласнили надра Сахалінського родовища.
Було також заарештовано корпоративні права ПрАТ "Укрнафтобуріння", зокрема 44,989% частку Deripon Commercial Ltd (Кіпр) в "Укрнафтобурінні", 22,4996% Ariana Business Limited (Велика Британія), 22,4996% Ares Systems Ltd (Велика Британія) і 10% JKX Ukraine B.V. (Нідерланди).
У серпні 2016 року Віталій Хомутиннік повідомив, що володіє компанією Deripon на паритетних засадах з Ігорем Коломойським.
Згідно з кримінальним провадженням було встановлено, що посадові особи ПрАТ "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", НАК "Надра України", "Держгеонадр" і ПрАТ "Девон" у період 2000-2023 років внесли зміни до умов низки договорів про спільну діяльність із промислового розроблення Сахалінського газоконденсатного родовища, завдавши шкоди державним інтересам.
Кабінет Міністрів України згідно з розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію АРМА та Міністерства оборони щодо передання в управління "Укрнафті" корпоративних прав у цих перших чотирьох компаніях.
"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти і конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.
Загалом щодо Сахалінського родовища видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти і конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.
Станом на кінець березня 2023 року "Укрнафта" мала у своєму розпорядженні 89 родовищ із 23 млн тонн доведених запасів і з 1,806 тис. активних нафтових свердловин та 152 газові свердловини. Компанія експлуатує 537 АЗС, з яких 28 модернізовано, обсяг продажу на них цьогоріч очікується на рівні 350 тис. тонн, або близько 7% ринку. Минулого року оптовий та роздрібний продаж нафтопродуктів становив 1,665 млн тонн.
"Укрнафта" 2023 року планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.
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