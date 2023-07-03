Кабмін призначив нового керівника для єдиного виробника урану в Україні





Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) з 30 червня першого заступника гендиректора цього підприємства - Ігоря Бугайова.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив за пропозицією Міністерства енергетики, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Згідно із повідомленням, Ігор Бугайов раніше обіймав керівні посади в ДП "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, 29 червня міністр енергетики Герман Галущенко підписав наказ про звільнення Сергія Шовгелі від виконання обов'язків генерального директора ДП "СхідГЗК". Він очолював підприємство з жовтня 2021 року.

гадаємо, ДП "СхідГЗК" - єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входять три уранові шахти - Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно-механічний та Дніпродзержинський хімічний завод.