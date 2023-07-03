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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» повідомила про перші успіхи жіночих купе

 

Вже чотири рейси "Укрзалізниці" (УЗ) з жіночими купе зробили повне коло за маршрутом, повідомив перевізник у неділю, 2 липня. Як ідеться у повідомленні УЗ, "ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті".

У компанії поінформували, що декілька квитків до жіночих купе помилково продали чоловікам, але причину цього виявили та усунули. Там також наголосили, що йдеться про жіночі купе, а не вагони, "тому немає нічого дивного в тому, що до вагона заходять чоловіки".

В "Укрзалізниці" нагадали, що ціна квитків у вагонах з жіночими купе не є вищою, а якісно ці купе теж не мають відмінностей. "Ми навмисне не обирали для "пілоту" найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв", - запевнили в компанії.

В УЗ зазначили, що якщо позитивні відгуки щодо нововведень переважатимуть, то практику продажу квитків у жіночі купе поширять на інші рейси.

Продаж квитків у жіночі купе "Укрзалізниця" розпочала в тестовому режимі з 12 червня на рейси, які здійснюються починаючи з 30 червня. Поки що жіночі купе доступні на чотири рейси далекого сполучення: маршрути №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець, №75 Київ - Кривий Ріг і №15 Харків-Ясіня. Вони, за визначенням перевізника, є "лідерами" за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року.

Потяги з жіночими купе відповідно марковані у застосунку УЗ. Посадка до таких купе відкрита винятково жінкам і дітям, яким не виповнилося шести років. Кількість квитків на одне замовлення, як зазвичай, обмежена чотирма.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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