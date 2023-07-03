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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Укрпошта підвищує тарифи з 1 липня
23:09 30.06.2023 |
Укрпошта з 1 липня підвищить тарифи на доставлення. Про це повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.
Прискорене доставлення за тарифами "Укрпошта Експрес" подорожчає у середньому на 10 грн в межах однієї області та на 8 грн в межах країни.
Вартість доставлення "Укрпошта Стандарт" в середньому збільшиться на 10 грн в межах однієї області та на 7 грн в межах країни.
"Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 грн, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн", - пояснили у компанії.
Вартість пересилання документів збільшиться на 5 грн.
На стільки ж подорожчає вартість виклику кур'єра.
Укрпошта пояснила, що підняття тарифів пов'язане зі зростанням цін на оренду, підвищенням тарифів на комунальні послуги та зростанням витрат, пов'язаних з доставлянням.
Компанія заявила, що навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають доступними та нижчими ніж у конкурентів на 20-30%.
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