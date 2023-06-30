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АНАЛІТИКА

«Нібулон» побудує новий елеватор в Ізмаїлі за гроші данського фонду ЕIFO

 

Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) інвестує майже 27 млн євро в розбудову нового елеваторного комплексу компанії «Нібулон» в Ізмаїлі.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«ЕIFO інвестує майже 27 млн євро в побудову повноцінного елеватора, розрахованого на одночасне зберігання 118,5 тисяч тонн зернових, та високотехнологічного сучасного млина потужністю 750 тонн на день», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в компанії, фінансування від датського інвестиційного фонду буде спрямовано на збільшення потужностей філії «Бессарабська» в м. Ізмаїл, що дасть змогу наростити пропускну експортну спроможність філії до 300 тис. т на місяць, постачати борошно як на внутрішній ринок, так і експортувати його через порти Дунаю.

Завдяки будівництву нових виробничих потужностей буде збільшено кількість робочих місць у регіоні на 100 фахівців.

Фінансування здійснюється в межах соціальної програми датського інвестиційного фонду, створеного для України. Програма фінансуватиме проєкти із залученням найкращих датських технологій та інноваційних рішень і буде доступною як для державного, так і приватного секторів.

Як повідомлялося, компанія «Нібулон» розпочала закупівлі зернових на новий маркетинговий рік. На перевантажувальний термінал надійшла перша партія ячменю нового урожаю.
 

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