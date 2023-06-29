До Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази

Підприємства «Київоблгаз», «Житомиргаз» і «Львівгаз» перейшли під державне управління Групи Нафтогаз.

Про це, як передає Укрінформ, повідомила пресслужба ТОВ "Газороподільні мережі України" (Газмережі), що є Національним оператором газорозподілу в Україні.

"Створення монолітної газорозподільної системи, яка працює 24/7 задля комфорту клієнтів, - це одна з центральних цілей Групи Нафтогаз. Межі інтеграції крок за кроком розширюються. До Групи Нафтогаз доєднались АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз»", - йдеться у повідомленні.

Акції згаданих компаній передані Групі Нафтогаз їх управителем Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз».

За таким принципом отримали ліцензіювання та нині функціонують під державним управлінням Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії «ГАЗМЕРЕЖІ».

"Також триває процес розширення території провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на міста Харків і Кривий Ріг", - додають в компанії.

Там звертають увагу клієнтів АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз», що задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

"Важливо: з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua", - уточнюється на FB-сторінці компанії Газмережі.

Наголошується, що будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть.

Як повідомлялося, з метою стабілізації енергетичної сфери Уряд довірив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа.

Це врегульовано розпорядженням Кабінету Міністрів від 28 травня 2022 р. № 429-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках».

НАК «Нафтогаз України» планує завершити інтеграцію 26 облгазів до кінця 2023 року.