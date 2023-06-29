Фінансові новини
- |
- 29.06.23
- |
- 19:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази
17:15 29.06.2023 |
Підприємства «Київоблгаз», «Житомиргаз» і «Львівгаз» перейшли під державне управління Групи Нафтогаз.
Про це, як передає Укрінформ, повідомила пресслужба ТОВ "Газороподільні мережі України" (Газмережі), що є Національним оператором газорозподілу в Україні.
"Створення монолітної газорозподільної системи, яка працює 24/7 задля комфорту клієнтів, - це одна з центральних цілей Групи Нафтогаз. Межі інтеграції крок за кроком розширюються. До Групи Нафтогаз доєднались АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз»", - йдеться у повідомленні.
Акції згаданих компаній передані Групі Нафтогаз їх управителем Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз».
За таким принципом отримали ліцензіювання та нині функціонують під державним управлінням Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії «ГАЗМЕРЕЖІ».
"Також триває процес розширення території провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на міста Харків і Кривий Ріг", - додають в компанії.
Там звертають увагу клієнтів АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз» і АТ «Львівгаз», що задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».
"Важливо: з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua", - уточнюється на FB-сторінці компанії Газмережі.
Наголошується, що будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть.
Як повідомлялося, з метою стабілізації енергетичної сфери Уряд довірив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа.
Це врегульовано розпорядженням Кабінету Міністрів від 28 травня 2022 р. № 429-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках».
НАК «Нафтогаз України» планує завершити інтеграцію 26 облгазів до кінця 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
|Калькуляції - лише для своїх: Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
|Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази
|У Фірташа забрали ліцензію на розподіл газу в Харківській області
|Укрпошта з 1 липня збільшить час роботи відділень
|Ексвласники не змогли оскаржити націоналізацію «Приватбанка»
|«Укрнафта» підписала угоду про співпрацю з Weatherford International
|«Укрексімбанк» отримав 1,5 мільярда прибутку після збитку на 7 мільярдів за минулий рік
Бізнес
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту