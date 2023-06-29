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У Фірташа забрали ліцензію на розподіл газу в Харківській області
15:36 29.06.2023 |
Група Нафтогазу з 1 липня отримала ліцензію на розподіл газу в третьому регіоні України - Харківській області. Про це повідомило Міністерство енергетики.
Раніше ліцензія з розподілу природного газу в Харківській області належала АТ "Харківгаз", що входила до групи РГК (104.ua). У 2022 році корпоративні права компанії заарештували в рамках кримінального провадження про безоплатне передання в користування приватним облгазам державних газопроводів, а на початку 2023 року Харківгаз перейшов під державне управління групи "Нафтогаз".
"Після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому, виникла низка проблем у сфері газопостачання. Система розподілу фактично використовувалася безоплатно. Ми цей підхід кардинально змінили. Продовжуємо процес повернення під контроль держави майна, яке критично потрібне в умовах війни. Це питання національної безпеки", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
28 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала ліцензію Харківгазу, і тепер послуги з розподілу газу на території Харкова та усіх семи районів області надаватиме нова Харківська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Нафтогаз планує створити на базі ТОВ "Газорозподільні мережі України" національного оператора газорозподільної системи України.
Жодних змін щодо тарифів чи обслуговування клієнтів не буде, але з 1 липня 2023 року оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами, які будуть вказані у платіжках.
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