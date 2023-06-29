Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Фірташа забрали ліцензію на розподіл газу в Харківській області

 

Група Нафтогазу з 1 липня отримала ліцензію на розподіл газу в третьому регіоні України - Харківській області. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Раніше ліцензія з розподілу природного газу в Харківській області належала АТ "Харківгаз", що входила до групи РГК (104.ua). У 2022 році корпоративні права компанії заарештували в рамках кримінального провадження про безоплатне передання в користування приватним облгазам державних газопроводів, а на початку 2023 року Харківгаз перейшов під державне управління групи "Нафтогаз".

"Після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому, виникла низка проблем у сфері газопостачання. Система розподілу фактично використовувалася безоплатно. Ми цей підхід кардинально змінили. Продовжуємо процес повернення під контроль держави майна, яке критично потрібне в умовах війни. Це питання національної безпеки", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

28 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала ліцензію Харківгазу, і тепер послуги з розподілу газу на території Харкова та усіх семи районів області надаватиме нова Харківська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Нафтогаз планує створити на базі ТОВ "Газорозподільні мережі України" національного оператора газорозподільної системи України.

Жодних змін щодо тарифів чи обслуговування клієнтів не буде, але з 1 липня 2023 року оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами, які будуть вказані у платіжках.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0006
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7248  0,03 0,07 37,4290  0,03 0,09
EUR 40,2977  0,01 0,02 41,1800  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес