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АНАЛІТИКА

Укрпошта з 1 липня збільшить час роботи відділень

 

Укрпошта з 1 липня збільшує час роботи відділень. Більшість із них працюватимуть максимально можливий час та будуть відчинені у вихідні, повідомляє пресслужба компанії.

Відділення поштового зв'язку, розташовані у торговельних центрах та на територіях ринків, будуть відчинені згідно з графіком роботи конкретного ТЦ або ринку.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки роботи сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали два-три дні на тиждень, то тепер - протягом п'яти днів.

"Це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії - максимально стандартизувати їх", - сказано в повідомленні.

Компанія нагадала, що стандартизацію режимів роботи відділень започаткували у 2019 році. З лютого 2022 року через повномасштабне російське вторгнення Укрпошта була змушена зменшувати та міняти час роботи відділень зв'язку.

Укрпошта закликає клієнтів перевіряти оновлений графік роботи відділень перед їх відвідуванням. Це можна зробити на сайті, у застосунку, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

Укрпошта є однією з найбільших українських компаній, має близько 11 000 відділень, що забезпечують покриття у 100% населених пунктів України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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