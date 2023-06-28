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АНАЛІТИКА

За роботою Сметаніна на чолі Укроборонпрому стежитиме незалежний антикорупційний комітет

 

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони стежитиме за роботою Германа Сметаніна на чолі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Про це сказала генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб в коментарі Українському радіо, передає Укрінформ.

За її словами, саме зараз відбувається трансформація концерну і тут роль директора буде дуже важлива. «Там будуть високі корупційні ризики. Директор входитиме до ліквідаційної комісії, вже підписаний передавальний акт майна. З одного підприємства майно буде переходити в іншу юридичну форму, на інше підприємство. Ми за цим всім будемо спостерігати», - сказала Трегуб.

Логічно очікувати, додала експертка, що саме з технічної сторони Сметанін знає питання краще. «Збільшення виробництва озброєння, снарядів, можливо, буде для нього найлегшою задачею. А політичні задачі - реформа та корупція - виявляться складнішими", - зазначила Трегуб.

Як повідомляв Укрінформ, уряд призначив Сметаніна новим очільником Укроборонпрому. До цього він був генеральним директором державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».

Попереднього гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва Президент Володимир Зеленський звільнив 27 червня згідно з поданою заявою.
 

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