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АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив Гусєва з посади голови «Укроборонпрому»

 

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Про це йдеться в указі президента №357/2023 від 27 червня.

Як писала напередодні ЕП, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

За даними ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення набере чинності воно 28-го.

31-річний Сметанін - керівник харківського Заводу імені Малишева.

За словами джерел ЕП, Гусєв провалив ракетну програму.
За матеріалами: Економічна правда
 

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