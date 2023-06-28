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НБУ оштрафував Moneyveo на 766 тис грн за порушення правил етики в роботі з боржниками
22:35 27.06.2023 |
Національний банк України застосував до ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (ТМ Moneyveo) захід впливу у вигляді письмового застереження і штрафу 766 тис. грн за порушення прав споживачів, зокрема й етичної поведінки, у врегулюванні простроченої фінансової заборгованості клієнта, повідомляється на сайті регулятора у вівторок.
Зазначено, що департамент інспектування Нацбанку під час позапланової інспекційної перевірки Moneyveo у квітні-травні 2023 року виявив, зокрема, порушення належного інформування клієнтів щодо надання послуг кредитування, правил розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки, а також положення про додаткові вимоги до договорів про надання коштів у позику.
Банк повідомляє, що Moneyveo зобов'язане до 27 липня 2023 року усунути порушення та вжити заходів щодо недопущення їх у подальшій діяльності.
Згідно з даними НБУ, виручка "Манівео швидка фінансова допомога" за перший квартал 2023 року становила 221,72 млн грн, або 12-й результат на ринку, чистий прибуток - 1,83 млн. Активи компанії на кінець першого кварталу становили 413,65 млн грн.
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