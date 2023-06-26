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АНАЛІТИКА

Кабмін погодив умови реструктуризації дефолтних облігацій «Нафтогазу» на $835 мільйонів

 

Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" зі строками погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №554-р від 24 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

У пресслужбі "Нафтогазу" уточнили, що реструктуризацію заборгованості планують завершити до кінця липня 2023 року.

Як повідомлялося, наприкінці травня НАК "Нафтогаз України" домовилася з інвесторами про умови реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які "Нафтогаз" мав погасили ще у липні минулого року, в рамках реструктуризації до кінця липня цього року компанія виплатить 5% основної суми боргу, нараховані прострочені відсотки, купонний платіж із терміном сплати в липні 2023 року.

50% решти основної суми боргу за євробондами-2022 "Нафтогаз" виплатить у липні 2024 року, а решту 50% - у липні 2025 року. Відсотки до сплати в січні 2024 року буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власники євробондів-2026 на суму $500 млн отримають комісію за згоду на реструктуризацію у розмірі 0,5% від суми боргу. Водночас "Нафтогаз" отримає відстрочку виплати відсотків за цими євробондами до першого кварталу 2024 року, а основну суму має погасити рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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