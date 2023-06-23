ЄБРР затвердив 50 мільйонів євро кредиту для «Укрексімбанку»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на 50 млн євро державному "Укрексімбанку", щоб підтримати його у забезпеченні безперервного доступу до фінансування для підприємств та муніципалітетів, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Цей кредит, який підпадає під "Програму забезпечення стійкості та засобів для існування" ЄБРР, спрямовану на мінімізацію економічних збитків від війни, було підписано сьогодні в лондонській штаб-квартирі ЄБРР", - йдеться у повідомленні.

"Забезпечення фінансування через надійні фінансові установи-партнери, такі як "Укрексімбанк", незважаючи на війну, щоб приватний сектор і муніципалітети могли продовжувати працювати, надавати послуги та підтримувати економіку, є ключовим завданням місії ЄБРР у країні", - заявив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Зазначається, що кошти посилять кредитну спроможність держбанку, допомагаючи йому зміцнити та диверсифікувати свою фондову базу, а також забезпечать фінансову підтримку приватному бізнесу (включаючи малі та середні підприємства, середні та великі корпорації) і муніципалітетам, що постраждали від війни, таким чином сприяючи збереженню їхнього людського та організаційного капіталу.

"ЄБРР, який взяв на себе зобов'язання інвестувати в Україну 3 млрд євро у 2022-23 роках і виділив 1,7 млрд євро у 2022 році плюс ще 200 млн євро, мобілізованих через партнерські фінансові установи, розділив з акціонерами та донорами ризики за своїми операціями в країні.

Половина ризику за кредитом буде покрита за рахунок покриття ризику першого збитку Спеціальним фондом кризового реагування ЄБРР", - розповіли в "Укрексімбанку".

У банку також нагадали, що у грудні минулого року ЄБРР надав кредит у розмірі 25 млн євро Львову з кредитною підтримкою США, що покриває половину кредиту, щоб забезпечити ліквідність для адаптації.