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Україна вперше отримає гранти Євросоюзу на реалізацію залізничних проєктів
11:48 23.06.2023 |
Укрзалізниця анонсувала перші проєкти в рамках європейської програми Connecting Europe Facility (механізм сполучення Європи), доступ до якої Україна отримала на початку червня. Вони передбачають розвиток залізничної інфраструктури в пунктах пропуску на кордоні, повідомила пресслужба компанії.
"Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні", - сказав з цього приводу голова правління УЗ Євген Лященко.
Гроші підуть на розвиток найперспективніших переходів з країнами Євросоюзу:
→ кордон з Польщею: Ягодин - Дорогуськ і Мостиська ІІ - Медика;
→ кордон з Угорщиною / Словаччиною: Чоп - Чєрна-над-Тисою / Захонь (інтермодальний термінал та інфраструктура на станції Чоп);
→ кордон з Румунією: Вадул - Сірет та Глибока - Буковинська (реконструкція станційних колій 14355 мм).
Перші проєкти на участь у конкурсі Україна відправляла разом із країнами-сусідами, тому був зроблений акцент саме на розвиток західних переходів.
Наступні заявки Україна подаватиме у вересні самостійно. "У планах - розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом", - сказав директор департаменту стратегії та трансформації Укрзалізниці Олег Яковенко.
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