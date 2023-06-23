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АНАЛІТИКА

Україна вперше отримає гранти Євросоюзу на реалізацію залізничних проєктів

 

Укрзалізниця анонсувала перші проєкти в рамках європейської програми Connecting Europe Facility (механізм сполучення Європи), доступ до якої Україна отримала на початку червня. Вони передбачають розвиток залізничної інфраструктури в пунктах пропуску на кордоні, повідомила пресслужба компанії.

"Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні", - сказав з цього приводу голова правління УЗ Євген Лященко.

Гроші підуть на розвиток найперспективніших переходів з країнами Євросоюзу:

→ кордон з Польщею: Ягодин - Дорогуськ і Мостиська ІІ - Медика;
→ кордон з Угорщиною / Словаччиною: Чоп - Чєрна-над-Тисою / Захонь (інтермодальний термінал та інфраструктура на станції Чоп);
→ кордон з Румунією: Вадул - Сірет та Глибока - Буковинська (реконструкція станційних колій 14355 мм).

Перші проєкти на участь у конкурсі Україна відправляла разом із країнами-сусідами, тому був зроблений акцент саме на розвиток західних переходів.

Наступні заявки Україна подаватиме у вересні самостійно. "У планах - розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом", - сказав директор департаменту стратегії та трансформації Укрзалізниці Олег Яковенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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