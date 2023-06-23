«Нафтогаз» звернувся до суду США для стягнення з РФ $5 млрд

НАК "Нафтогаз України" та п'ять компаній групи подали клопотання до Окружного суду США Округу Колумбія щодо підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, який зобов'язав Росію виплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно в Криму.

Згідно з пресрелізом НАК, оприлюдненим у п'ятницю, клопотання необхідне для виконання арбітражного рішення через механізм примусового виконання. Згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання і допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розміщуються активи РФ.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Наразі ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", - зазначив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, слова якого наведено у пресрелізі.

Згідно з законодавством США, підтвердження арбітражного рішення є обов'язковим, якщо суд не встановить, що існують підстави для відмови або відтермінування визнання чи виконання арбітражного рішення. При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватися до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Як повідомлялося, Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року зобов'язав РФ сплатити НАК "Нафтогаз України" $5 млрд за шкоду, заподіяну захопленням активів компаній "Групи Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році.

Ще у жовтні 2016 року "Нафтогаз" і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти РФ щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а у вересні 2017 року було подано заяву до трибуналу при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність РФ у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, зокрема статті про заборону експропріації.

У червні того самого року "Нафтогаз" подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні РФ подала зустрічну заяву.

У лютому 2020 року "Нафтогаз" у заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму майже $5 млрд плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищувало $10 млрд.

Арбітражний трибунал у Гаазі 21 лютого 2022 року розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу України" за втрачену можливість використання своїх активів у Криму.

У квітні 2023 року провідна американська юридична компанія Covington & Burling LLP представила "Нафтогазу" стратегію стягнення з Росії $5 млрд компенсації за захоплення активів групи компаній у Криму.