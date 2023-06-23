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АНАЛІТИКА

Приватбанк оновлює мережу еквайрингу: замінять понад 40 тисяч POS-терміналів

 

Державний Приватбанк розпочинає поступове оновлення мережі еквайрингу - протягом найближчих місяців кожен п'ятий POS-термінал замінять на сучасну переносну модель на платформі Android.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Як зазначили в банку, нові моделі терміналів на платформі Android відкривають для бізнесу більше можливостей та можуть працювати за умов дефіциту енергії.

Член правління банку Євген Заіграєв зазначив, що у Приватбанку планували почати оновлювати мережу ще в 2022 році, але війна внесла свої корективи. "Тому ми розпочинаємо цей процес в цьому році та плануємо замінити на більш сучасні кожний пʼятий працюючий POS-термінал.

Нове сучасне обладнання відповідає всім вимогам міжнародним платіжних систем та надає нові можливості для бізнесу користуватися провідними технологіями та покращити сервіс для клієнтів", - додав він.

Завдяки використанню сучасної моделі POS-терміналів PAX a930, підприємці та бізнес крім звичних фінансових та сервісних операцій можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал у якості касового апарату (з додатком ПРРО "КАСА").

Наразі ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками - в країні працює понад 230 тисяч POS-терміналів.

Smart POS-термінал моделі PAX a930 - сучасне банківське обладнання на базі операційної системи Android, який має сенсорний екран та вбудовані фронтальну та основну камеру.
За матеріалами: Економічна правда
 

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