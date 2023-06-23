Фінансові новини
- |
- 23.06.23
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Приватбанк оновлює мережу еквайрингу: замінять понад 40 тисяч POS-терміналів
09:43 23.06.2023 |
Державний Приватбанк розпочинає поступове оновлення мережі еквайрингу - протягом найближчих місяців кожен п'ятий POS-термінал замінять на сучасну переносну модель на платформі Android.
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.
Як зазначили в банку, нові моделі терміналів на платформі Android відкривають для бізнесу більше можливостей та можуть працювати за умов дефіциту енергії.
Член правління банку Євген Заіграєв зазначив, що у Приватбанку планували почати оновлювати мережу ще в 2022 році, але війна внесла свої корективи. "Тому ми розпочинаємо цей процес в цьому році та плануємо замінити на більш сучасні кожний пʼятий працюючий POS-термінал.
Нове сучасне обладнання відповідає всім вимогам міжнародним платіжних систем та надає нові можливості для бізнесу користуватися провідними технологіями та покращити сервіс для клієнтів", - додав він.
Завдяки використанню сучасної моделі POS-терміналів PAX a930, підприємці та бізнес крім звичних фінансових та сервісних операцій можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал у якості касового апарату (з додатком ПРРО "КАСА").
Наразі ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками - в країні працює понад 230 тисяч POS-терміналів.
Smart POS-термінал моделі PAX a930 - сучасне банківське обладнання на базі операційної системи Android, який має сенсорний екран та вбудовані фронтальну та основну камеру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнери України зобов'язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Приватбанк оновлює мережу еквайрингу: замінять понад 40 тисяч POS-терміналів
|ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну
|Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo
|Наглядова рада затвердила стратегію розвитку «Укроборонпрому» до 2034 року
|«ОГХК», «ОПЗ» та «Центренерго» заплановано до великої приватизації
|П''ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту «Чорноморськ»
Бізнес
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
|Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу
|Монополія на яблука: Apple змушує 111-річну швейцарську компанію змінити логотип
|У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate