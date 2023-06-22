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ПриватБанк поновив прийом доларів в терміналах та почав виконувати нові вимоги НБУ з обміну
11:44 22.06.2023 |
Державний ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Також ПриватБанк почав здійснювати обмінні операції в касах банку для фізичних осіб згідно з оновленими вимогами НБУ.
"Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу", - йдеться в повідомленні.
Жорсткі заходи НБУ
Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами. Порушення розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності
За порушення передбачено великі штрафи. Максимальний розмір становитиме:
* до банків - у розмірі до 400 тисяч гривень та планується його збільшення за суттєві порушення;
* до небанківських фінансових установ - у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.
ПриватБанк - єдиний банк в Україні, який приймає долари у терміналах. Він скасував прийом готівкової валюти терміналами наприкінці травня. Це суттєво загострило проблему "зношених" доларів та банкнот попередніх років.
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