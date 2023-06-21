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Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo
17:57 21.06.2023 |
Національний банк України оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" на 34 тис. грн.
Як ідеться в повідомленні НБУ, штраф накладено за надання фінансовою компанією завідомо недостовірної інформації на вимогу Національного банку.
Таке рішення ухвалене 20 червня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку і набирає чинності з 21 червня 2023 року.
Сплатити штраф компанія зобов'язанеапротягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
За матеріалами:
БізнесЦензор
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