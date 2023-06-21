Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Moneyveo

Національний банк України оштрафував ТОВ "Манівео Швидка Фінансова Допомога" на 34 тис. грн.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штраф накладено за надання фінансовою компанією завідомо недостовірної інформації на вимогу Національного банку.

Таке рішення ухвалене 20 червня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку і набирає чинності з 21 червня 2023 року.

Сплатити штраф компанія зобов'язанеапротягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.