Наглядова рада затвердила стратегію розвитку «Укроборонпрому» до 2034 року

Наглядова рада державного концерну "Укроборонпром" ухвалила стратегію, яка визначає пріоритети для концерну та його підприємств-учасників на 2023-2034 роки.

Як ідеться в повідомленні "Укроборонпрому", головним завданням є сталий розвиток виробничої та технологічної бази для серійного виготовлення і постачання продукції та робіт, а також надання послуг оборонного призначення для потреб Сил безпеки та оборони України.

Ключові стратегічні пріоритети "Укроборонпрому" та його підприємств:

* збереження традиційних науково-технічних і виробничих компетенцій;

* створення нових технологічних і виробничих компетенцій завдяки трансферу технологій від передових західних компаній;

* підтримка всього життєвого циклу експлуатації новітніх зразків ОВТ.

Зазначається, що стратегія враховує критичні потреби Сил безпеки й оборони та положення чинних державних цільових оборонних програм з розвитку озброєнь і військової техніки (ОВТ).

Документ з урахуванням зміни стратегічного середовища (на світовому, регіональному та національному рівні), змін потреб Сил безпеки та оборони України в ОВТ, переформатування міжнародних ринків ОВТ тощо.

Зокрема, йдеться про те, що в умовах повномасштабної агресії Росії концерн приділяє особливу увагу створенню нових виробництв у більш безпечних локаціях, у тому числі на територіях країн-партнерів.

Крім цього, одним із визначальних чинників в діяльності підприємств "Укроборонпрому" буде забезпечення досягнення оперативної сумісності та взаємозамінності між озброєнням і військовою технікою Сил безпеки й оборони України та держав-членів Альянсу завдяки розвитку широкої кооперації з військово-промисловими компаніями США, а також інших країн-членів НАТО і ЄС.