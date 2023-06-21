Київстар інвестує $600 мільйонів у відновлення та розбудову телекоммережі

Материнська компанія VEON на Міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) 21 червня 2023 повідомила про намір інвестувати 600 млн дол. США у відновлення та розбудову телекоммережі Київстар.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київстару.

"Ця інвестиція дасть можливість Київстар відновити зв'язок на територіях, що будуть звільнені, будувати нові об'єкти мережі, збільшувати територію охоплення 4G-зв'язку в заміській зоні та на автошляхах, розвивати нові цифрові продукти та сервіси для України і місцевих громад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трирічна інвестиційна програма у сумі 600 мільйонів доларів США сприятиме розвитку цифрових сервісів, забезпеченню більш високої якості послуг LTE для мільйонів користувачів, а в перспективі - розвитку 5G сервісів. Телеком оператор планує в найближчі три роки збільшити територію покриття мережі LTE навіть у невеликих і віддалених населених пунктах, щоб доступ до швидкісного мобільного інтернету був у 98% населення України."Суттєва інвестиція, про яку оголосила наша компанія, є продовженням списку добрих справ, якими Київстар допомагає Україні. У той час, коли багато інших країн утримуються від планів на майбутнє, ми з гордістю зобов'язуємося ще більше робити для відродження України як самостійно, так і в партнерстві з державним сектором й іншими національними та міжнародними сторонами. Ми закликаємо інших так само інвестувати у світле майбутнє України, в яке ми твердо віримо", - сказав СЕО Київстару Олександр Комаров.

Він зуважив, що за останні 16 місяців зв'язок став справжною «лінією життя» для України. Завдяки відданій роботі майже 4 тис. співробітників і допомозі материнської компанії Київстар став одним із прикладів стійкості під час війни й успішно розвиває телеком мережу.

Компанія презентувала свої інвестиційні плани на Міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка проходить у Великій Британії з 21 по 22 червня і має на меті мобілізувати міжнародні зусилля заради відновлення та відбудови України. Під час Ukraine Recovery Conference Олександр Комаров закликав представників міжнародного та національного бізнесу інвестувати в Україну для того, щоб сприяти її якнайшвидшій відбудові.

Київстар як найбільший оператор телекомунікацій в Україні забезпечує послуги мобільного зв'язку й інтернету для 24,3 мільйонів абонентів. Співробітники Київстару за час війни збудували та модернізували майже 10 тисяч стільникових базових станцій мережі 4G, встановили 33 тисячі нових акумуляторів для автономної роботи мережі у випадках блекаутів, виконали понад 150 тисяч ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах телекоммережі. Завдяки зусиллям компанії 93% мережі Київстар на підконтрольній Україні території працює в звичному режимі.

За останні 16 місяців компанія «Київстар» інвестувала 6,7 млрд грн у розвиток і відновлення телеком мережі, а також надала гуманітарної допомоги для країни, суспільства, ЗСУ й абонентів на суму майже 1,1 млрд грн.

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на березень 2023 року обслуговував 24,3 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Акціонер Київстар - міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).





