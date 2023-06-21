Банк Тігіпка купує іпотечний портфель Аркади

Фонд гарантування вкладів у вівторок продав на голландському аукціоні (з пониженням ціни) права вимоги за 400 кредитними договорами фізичних осіб збанкрутілого банку Аркада. Початкова вартість лота становила 182,20 млн грн, а переможною стала ставка 45,55 млн грн, свідчать дані Prozorro.Продажі.

За актив змагалися двоє учасників - колекторська компанія "Цикл фінанс" Олександра Правника і ТАСкомбанк Сергія Тігіпка.

Переможцем став ТАСкомбанк.

До складу лота, який виставив на продаж Фонд гарантування вкладів, увійшов кредитний портфель фізичних осіб банку Аркада: 399 кредитів забезпечені іпотекою, один - беззаставний. Усі кредити номіновані у гривні.

96,4% портфелю за сумою заборгованості - це кредити, видані в період 2016-2019 років. У заставі 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, решта 2,7% - комерційна нерухомість. Понад 97% портфелю за сумою заборгованості забезпечені нерухомістю у Києві.

Станом на кінець травня 89,3% кредитів не мали прострочення, ще 8,8% мали прострочення платежу від 90 днів до одного року.

Кошти, одержані від продажу іпотечного портфеля Аркади, спрямують на розрахунок із кредиторами банку.

Банк Аркада визнали неплатоспроможним у серпні 2020 року. Його майно опинилося у Фонді гарантування вкладів, який має його продати, щоб компенсувати завдані збитки.