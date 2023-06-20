Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В «Укроборонпромі» повідомили про успішне застосування нового ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів
17:26 20.06.2023 |
Збройні Сили України успішно застосували український безпілотник з дальністю дії 1000 км.
Про це речниця держконцерну "Укроборонпром" Наталія Сад повідомила у Facebook.
"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", - написала вона, опублікувавши спільне фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та гендиректором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.
Як повідомлялося, у листопаді 2022 року в "Укроборонпромі" розповіли про розробку нового безпілотного літального апарату для української армії із дальністю польоту до 1000 кілометрів.
У січні 2023 року в "Укроборонпромі" повідомляли, що "розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км та можливістю корисного навантаження до 75 кг досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити".
Нагадаємо, 17 жовтня минулого року, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БПЛА.
Пізніше менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв обіцяв, що український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС для України на наступні чотири роки EURO50 млрд - фон дер Ляєн
|Повернення довоєнного податкового режиму. У Раді назвали правки до другого читання
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В «Укроборонпромі» повідомили про успішне застосування нового ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів
|Суд по Дерипасці. ВАКС відмовив у націоналізації двох кар'єрів
|ПриватБанк відновить прийом готівкової валюти у своїх терміналах
|ПриватБанк домігся у Верховному Суді скасування рішення у справі «трансформаційного» боржника проти банку та НБУ
|Олігарх Коломойський продав власнику групи VS Energy Воєводіну 50% Криворізького залізорудного комбінату
|Корпоратизація «Енергоатома» може відбутися за півроку-рік - Котін
Бізнес
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
|У Сінгапурі збільшать кількість роботів для патрулювання вулиць і публічних місць
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra