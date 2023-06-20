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АНАЛІТИКА

В «Укроборонпромі» повідомили про успішне застосування нового ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів

 

Збройні Сили України успішно застосували український безпілотник з дальністю дії 1000 км.

Про це речниця держконцерну "Укроборонпром" Наталія Сад повідомила у Facebook.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", - написала вона, опублікувавши спільне фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та гендиректором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

В «Укроборонпромі» повідомили про успішне застосування нового ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів

 

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року в "Укроборонпромі" розповіли про розробку нового безпілотного літального апарату для української армії із дальністю польоту до 1000 кілометрів.

У січні 2023 року в "Укроборонпромі" повідомляли, що "розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км та можливістю корисного навантаження до 75 кг досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити".

Нагадаємо, 17 жовтня минулого року, після чергової атаки ударних безпілотників "Шахед-136", які Росія маркує як "Герань-2", "Укроборонпром" оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: "Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку". У мережі припускають, що це новий український ударний безпілотник, який розробляється підприємствами концерну у відповідь на російські БПЛА.

Пізніше менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв обіцяв, що український ударний дрон-камікадзе з дальністю 1000 км буде готовий до кінця минулого року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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