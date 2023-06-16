Суд по Дерипасці. ВАКС відмовив у націоналізації двох кар'єрів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 червня відмовила Міністерству юстиції в конфіскації ПрАТ "Хустський кар'єр" та ПрАТ "Жежелівський кар'єр", визнавши недостатніми докази їхнього зв'язку з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Про це повідомила пресслужба суду.

16 лютого ВАКС ухвалив рішення стягнути в дохід держави 312 одиниць різних активів Дерипаски, в тому числі:

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Гуардон України";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Сервісний центр "Металург";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Час ІТ";

→ 99% статутного капіталу ТОВ "Охорона МГЗ";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Центр обліку Миколаїв";

→ 100% статутного капіталу Миколаївського благодійного фонду "Центр соціальних програм";

→ 100% статутного капіталу ТОВ "Запоріжалюмінторг";

→ 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат";

→ 100% акцій ПрАТ "Хустський кар'єр";

→ 100% акцій ПрАТ "Жежелівський кар'єр".

Більшість з цих компаній подали апеляційні скарги. За результатами розгляду колегія суддів залишила в силі основну частину рішення першої інстанції, але відмовила у позовних вимогах щодо націоналізації Хустського і Жежелівського кар'єрів.