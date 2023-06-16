ПриватБанк домігся у Верховному Суді скасування рішення у справі «трансформаційного» боржника проти банку та НБУ

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 15 червня задовольнив касаційні скарги ПриватБанку в спорі з ТОВ "Лайк Сіті" - одного з 36 боржників, на яких було переоформлено борги банку до його націоналізації в 2016 році, й скасував рішення судів попередніх інстанцій.

"Банк надав аргументовану і переконливу позицію, прийняту судом. Ми віримо, що під час нового розгляду справи буде дотримано верховенство права й ухвалено справедливе рішення", - повідомив держбанк у п'ятницю.

ПриватБанк нагадав, що у 2016 році перед його націоналізацією екскерівники фінустанови, приховуючи від Нацбанку реальний стан справ, перевели заборгованість 193 неопераційних і непрозорих компаній на суму в 127 млрд грн на 36 нових таких самих проблемних позичальників, одним із яких є "Лайк Сіті". Ця компанія оскаржувала розірвання банком кредитного договору з нею і стверджувала, що згадана трансформація ініціювалася і контролювалася НБУ, який також є стороною судової справи.

ПриватБанк наполягав на скасуванні попередніх рішень судів, з огляду також на численні порушення, що відбувалися під час формування складу судів через маніпуляції авторозподілом під впливом позивача.

"Ми вважаємо, що у такий спосіб опоненти прагнуть отримати потрібні для них судові рішення та перекласти свою відповідальність на НБУ", - пояснили в банку.

Фінустанова вважає, що в межах цієї справи, а також інших таких справ опоненти намагаються отримати бажані висновки українських судів. Такі висновки можуть бути використані ексвласниками банку Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та іншими відповідачами в англійській справі з метою заперечення їх відповідальності за заявлене шахрайство, що мало місце в ПриватБанку до його націоналізації.