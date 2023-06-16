Олігарх Коломойський продав власнику групи VS Energy Воєводіну 50% Криворізького залізорудного комбінату

Співзасновник групи "Приват" Ігор Коломойський продав свою частку в статутному капіталі Криворізького залізорудного комбінату.

Новим акціонером КЗРК виявився російський "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький" Міхаіл Воєводін. Він є ключовим бенефеціаром групи VS Energy, якій в Україні належить пять обленерго, частка в Дніпроспесталі, низка готелів та ТРЦ.

Про це йдеться в публікації БізнесЦензор: Чому держава націоналізує активи російської групи VS Energy.

До останнього часу вважалося, що Криворізький залізорудний комбінат належав олігархам Рінату Ахметову та Ігорю Коломойський. У кожного було по 50% підприємства.

Однак виявилося, що Коломойський вийшов з акціонерів КЗРК, а його частка перейшла у власність Міхаіла Воєводіна.

Зокрема, Воєводін та його колишня дружина громадянка Франції та РФ Наталія Селіванова спільно володіють кіпрською компанією Newsteel Holdings Ltd. (записана на номінала Міхалакіса Ціціккоса, проте у Воєводіна і Селіванової - по 50%).

Компанія Newsteel Holdings Ltd., в свою чергу, є власницею компанії з Невісу - Kadis Holdings Ltd.

Водночас Kadis Holdings Ltd. володіє 50% кіпрською Starmill Ltd, якій належить Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК).

Тобто Воєводін та Селіванова є власниками 50% Криворізького залізорудного комбінату. Друга половина залишилася у кіпрської SCM Ріната Ахметова.

12 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти номінальних власників групи VS Energy, а компанії Starmill Limited, якій належить 99,89% Криворізького залізорудного комбінату.

Криворізький залізорудний комбінат спеціалізується на підземному видобутку залізної руди із вмістом заліза 56-63,5% для виробництва агломерату, а також доменної руди з вмістом заліза 46-50% для виробництва чавуну.

За підсумками 2021 року ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" збільшив чистий прибуток у 2,37 раза порівняно з 2020 роком - до 4,02 млрд грн.