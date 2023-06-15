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АНАЛІТИКА

Порт «Рені» прийняв найбільше у своїй історії вантажне судно

Порт «Рені» прийняв найбільше у своїй історії вантажне судно

 

Український порт "Рені" на Дануї прийняв балкер з рекордним дедвейтом.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

"Сьогодні, 14 червня, в Ренійському порту завантажують балкер "Blue Gate" з рекордним дедвейтом - 24 тис. тонн. Для Дунайських портів, це перший суховантаж такої вантажопідйомності за всю історію незалежної України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, українські порти на Дунаї у травні обробили понад 3 мільйони тонн вантажів, що є історичним рекордом.

Порт «Рені» прийняв найбільше у своїй історії вантажне судно

 

За оцінками Мінінфраструктури, обсяг перевалки вантажів в українських портах на Дунаї до кінця поточного рокуможе збільшитися до 20 млн тонн порівняно із 16 млн тонн вантажів минулого року, що втричі більше обсягів до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, за даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі - до 8,6 млн тонн, Ренійського порту - впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського - у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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