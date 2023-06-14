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Нацбанк знову оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»

Нацбанк знову оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»
 

Національний банк України застосував до ТОВ "Споживчий центр", яке надає послуги мікрокредитування під брендом "ШвидкоГроші", захід впливу у вигляді направлення письмового застереження, а також штрафу у розмірі 2,29 млн грн.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня, вони набули чинності із сьогоднішнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

В Нацбанку уточнили, що письмове застереження компанія отримала за результатами позапланової інспекційної перевірки у березні - травні 2023 року, яка виявила порушення фінансовою компанією вимог законодавства, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Фінансова компанія зобов'язана усунути порушення законодавства у строк до 14 липня 2023 року.

Крім того, компанію оштрафували на 2,29 млн грн за окремі порушення вимог законів "Про споживче кредитування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

ТОВ "Споживчий центр" надає послуги мікрокредитування під брендом "ШвидкоГроші". За даними держреєстру, бенефіціарними власниками ТОВ "Споживчий центр" вказані Амір Айсаутов, Руслан Павлов та Наталя Кісельова.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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