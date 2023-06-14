Підприємство ArcelorMittal на Херсонщині відновило роботу після деокупації





Підприємство "АрселорМіттал Берислав", що належить міжнародному металургійному холдингу ArcelorMittal та забезпечує виробництво вапняку для металургійного виробництва, відновило виробничий процес після вимушеної зупинки.

Як повідомляє пресслужба компанії, підприємство розташовано у смт. Архангельське Херсонської області і повністю зупинило роботу у лютому 2022 року через наступ ворога.

З того часу ця територія була окупована, проте 3 жовтня військовослужбовці ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельське. Це дозволило частково відновити роботу підприємства навесні 2023 року.

"З березня почали відвантажувати накопичений вапняк з наших складів. Ця сировина використовується аглоцехом "АрселорМіттал Кривий Ріг" для виробництва агломерату. До кінця квітня тривало складне розмінування території нашого підприємства, а з 1 травня ми змогли розпочати видобуток вапняку в кар'єрі", - зазначив гендиректор "АрселорМіттал Берислав" Леонід Смоляренко.

З березня 2023 року "АрселорМіттал Берислав" відвантажив для криворізького гірничо-металургійного підприємства майже 47 тис. тонн вапняку (з урахуванням складських запасів), видобуток склав майже 20 тис. тонн.

Довоєнний обсяг відвантаження вапняку перевищував 500 тис. тонн на рік. Прогнозований показник відвантаження на 2023 рік - близько 200 тис. тонн вапняку для виробничих потреб "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Як повідомлялося, минулого тижня найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі та низку інших виробничих процесів, щоб зменшити споживання води, дефіцит якої виник внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.

"ArcelorMittal Кривий Ріг "- найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".