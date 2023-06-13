Ще одна українська компанія перенесе частину виробництва за кордон





Найбільший вітчизняний виробник гідравліки для тракторів та комбайнів, будівельно-дорожніх та комунальних машин група «Гідросила» збудує завод у польському Вроцлаві.

Про це розповів власник і голова наглядової ради групи "Гідросила" Павло Штутман, повідомляє об'єднання "Украгромаш".

Він нагадав, що група постачає свою продукцію до Європи доволі давно, а з 2017 року у Вроцлаві працює торгова компанія Hydrosila EU.

Власник групи розповів, що для будівництва заводу у Польщі вже придбали ділянку площею 1,6 га та практично готову виробничу будівлю. За його словами, це буде підприємство середніх розмірів, яке виробляє гідроциліндри та шестеренні гідронасоси - компоненти, найширше задіяні в гідросистемах більшості видів мобільних машин.

Він додав, що до недавнього часу компанія не планувала будувати завод у Європі.

"Економіка, яка існувала в Україні, нас влаштовувала, в нас навіть були певні переваги щодо витрат порівняно з Євросоюзом. Але сьогодні на наших заводах в Україні - надлишок виробничих потужностей. "Гідросила" - трохи менше, "Гідросила АПМ" - трохи більше, але в середньому надлишок становить близько 70%. Тобто діючі виробництва завантажені на третину", - розповів Штутман.

За його словами, в умовах зупинки низки українських металургійних підприємств компанія була вимушена купувати основні матеріали та комплектуючі компанія за кордоном.

"Виготовлену з них продукцію ми потім знову веземо за кордон, така схема сама собою формує додаткові витрати. Крім того, вже більше року нам не відшкодовують ПДВ. Не треба бути нобелівським лауреатом, щоб розуміти, що якщо підприємству, 80% продукції якого йде на експорт, не відшкодовувати ПДВ, рано чи пізно воно просто припинить своє існування", - наголосив Штутман.

Він також поскаржився на мобілізацію критично важливого для виробництва персоналу - тільки на одному з українських заводів групи з 830 осіб колективу сьогодні мобілізовано 180.

"Це неминуче - йде війна. Але є таке поняття, як бронь на фахівців, коли не можна призвати до війська головного технолога чи головного конструктора. Ще кілька місяців тому так і було, сьогодні це не працює. А без фахівців ризики зупинення високотехнологічного виробництва у довгостроковій перспективі близькі до 100%", - додав Штутман.

Терміни виходу на прибутковість польського проєкту "Гідросили" він за досвідом оцінює приблизно в чотири роки.

Як повідомлялося, через війну група "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила практично всі інвестиційні проєкти в Україні та розглядає можливість придбання нових металургійних потужностей у Європі.

Крім того, виробництво за межами України відкрила низка промислових компаній. Наприклад, виробник охоронних систем Ajax Systems відкрив свій перший завод за межами України у Туреччині.