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Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе
11:27 13.06.2023 |
АТ "Укрзалізниця" запустила проєкт послуги жіночих купе в деяких поїздах дальнього сполучення.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Наразі вони доступні лише на окремим напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі. Квитки доступні з 30 червня у застосунку УЗ.
Для того, щоб придбати такі квитки, необхідно оновити застосунок компанії до останньої версії.
ЕП знайшла такі квитки на напрямках Трускавець - Дніпро та Ясіня - Харків.
Як додали в УЗ, під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
* №81 Київ - Ужгород;
* №41 Дніпро - Трускавець;
* №75 Київ - Кривий Ріг;
* №15 Харків - Ясіня.
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