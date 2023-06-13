Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе

АТ "Укрзалізниця" запустила проєкт послуги жіночих купе в деяких поїздах дальнього сполучення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі вони доступні лише на окремим напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі. Квитки доступні з 30 червня у застосунку УЗ.

Для того, щоб придбати такі квитки, необхідно оновити застосунок компанії до останньої версії.

ЕП знайшла такі квитки на напрямках Трускавець - Дніпро та Ясіня - Харків.

Як додали в УЗ, під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

* №81 Київ - Ужгород;

* №41 Дніпро - Трускавець;

* №75 Київ - Кривий Ріг;

* №15 Харків - Ясіня.

