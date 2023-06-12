Нацкомісія затвердила план розвитку Оператора ГТС вартістю 44 мільярди





Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила Плани розвитку газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України" та План розвитку газосховищ АТ "Укртрансгаз" на 2023 - 2032 роки.

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні Нацкомісії 9 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із повідомленням, загальний обсяг фінансування Плану розвитку газотранспортної системи складає 43,7 млрд грн.

Основними напрямками Плану розвитку газотранспортної системи на перший рік десятирічного плану розвитку є фінансування на: реконструкцію газопроводів; будівництво автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, а також реконструкцію підстанцій на компресорних станціях; реконструкцію газорозподільних; придбання обладнання для виробництва тощо.

Загальний обсяг фінансування Плану розвитку газосховищ складає 13,9 млрд грн.

Основними напрямками Плану розвитку газосховищ на перший рік десятирічного плану розвитку є фінансування на: підземні сховища газу; експлуатацію газосховищ; модернізацію та закупівлю транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів; придбання приладів діагностики і обстеження та інших приладів; впровадження та розвиток інформаційних технологій.

"Результатом впровадження Планів розвитку газотранспортної системи та газосховищ на 2023 ‒ 2032 роки повинно бути забезпечення надійної та безаварійної роботи відповідно газотранспортної системи та газосховищ", - зазначається у повідомленні.