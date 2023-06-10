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Останній енергоблок ЗАЕС переводять у режим «холодного зупину» - назвали причини
22:57 09.06.2023 |
Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДІЯРУ.
«В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблока №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження», - йдеться в розпорядженні.
Розпорядження видане експлуатуючій організації "у зв'язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки", зокрема, вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача.
Зазначається, що при ухваленні розпорядження враховано такі фактори:
* інформацію ПрАТ «Укргідроенерго» від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
* продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ВП «Запорізька АЕС» та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України;
* припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення;
* деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації рф ЗАЕС.
Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.
"Присутність постійно діючої міжнародної місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС сприятиме забезпеченню виконання вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки, проголошених генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі", - наголосили в ДІЯРУ.
Як повідомлялось, експлуатація інших енергоблоків ЗАЕС - №№ 1, 2, 3, 4, 6 - також обмежена станом «холодний зупин», відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.
Уночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. На Херсонщині тривають рятувальні роботи та заходи з евакуації населення з місць затоплення. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею про екоцид.
В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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