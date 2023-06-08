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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця створює нову експедиторську компанію в Євросоюзі

14:57 08.06.2023 |

Новини компаній

 

Укрзалізниця до кінця року планує зареєструвати нову компанію для виходу на ринки Європейського Союзу. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми створюємо окрему компанію - іноземного перевізника/оператора (нерезидент України), який надаватиме послуги експедирування вантажів на території іноземних держав", - повідомив Ткачов.

В "одному вікні" вантажовідправники зможуть придбати комплексну експедиторську послугу з перевезення вантажів і територією України, і країнами ЄС.

Рішення про створення компанії вже схвалено на рівні наглядової ради і правління УЗ. Триває робота з реєстрації компанії нерезидента та оформлення пакета дозвільних документів.
Очікується, що першою країною роботи нової компанії-перевізника від УЗ стане Польща. Також вивчається питання про вихід із аналогічною послугою у Словаччину та Угорщину, адже УЗ вже має парк вагонів євроколії 1435 мм, які працюють на території ЄС.

До останнього часу філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ), яка налічує близько 52 200 вантажних вагонів, переважно надавала вантажовідправникам власний вагонний парк.

До кінця червня ЦТЛ планує представити вантажовласникам повний пакет експедиторських послуг: забезпечення навантаження вагонами, контроль зважування, пломбування вагонів, оформлення перевізних документів, охорону вантажів за маршрутом прямування озброєною охороною УЗ, загальну координацію і контроль за перевезенням вантажу тощо.

"На сьогодні на ринку України профіцит вагонів, і вони не матимуть великого попиту. Це стимулює ЦТЛ пропонувати комплексну послугу з організації перевезення вантажів для вантажовласників за гарантованою ціною", - зазначив Ткачов.
Послугу запропонують насамперед відправникам зернових вантажів з огляду на те, що це ринок, який найдинамічніше розвивається і має суттєву частку в перевезенні залізничним транспортом.

УЗ уже веде переговори з десятьма найбільшими зерновими компаніями, водночас розглядається можливість пропозиції експедиторських послуг і відправникам інших вантажів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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