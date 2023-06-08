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АНАЛІТИКА

Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги

 

АТ «Укрпошта» планує надавати у своїх відділеннях банківські послуги і очікує на відповідний дозвіл українських регуляторних органів.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю Українському Радіо, передає Укрінформ.

«Банки і банкомати існують сьогодні в 4% населених пунктів. На територіях, де немає світла і зв'язку, ви не розрахуєтеся карткою. А Укрпошта там є, тому це питання дуже нагальне. Ми розуміємо, що банки не прийдуть у села, де 300 мешканців. Тож я дуже сподіваюся, що зовсім скоро наші регуляторні органи дадуть згоду на відкриття нами банківських послуг», - зазначив він.

Смілянський нагадав, що Укрпошта вже працює за новим законом «Про поштовий зв'язок», який прибирає «радянщину», зокрема бандеролі, сургучні печатки, перев'язки, а також дає можливість осучаснити поштовий зв'язок і надати нові послуги, які раніше не були прописані в законодавстві.

«Закон дає можливість використовувати електронну марку, яку можна буде роздрукувати прямо на своєму комп'ютері і не йти у відділення. Закон прибирає зайву дерегуляцію, адже донедавна було 200 сторінок правил, як і що потрібно запаковувати. Тому мені дуже приємно, що ми цього всього змогли нарешті позбутися», - додав очільник компанії.

Як повідомлялось, АТ «Укрпошта» закінчило 2022 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 млрд грн, що на 7,7% менше проти аналогічного періоду 2021 року.
 

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