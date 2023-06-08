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АНАЛІТИКА

НКЦПФР зареєструвала дебютний випуск кредитних нот, емітент - «Маркет Консалт Плюс»

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 7 червня ухвалила рішення про реєстрацію випуску кредитних нот серії "А" ТОВ "Маркет Консалт Плюс" (Київ) на загальну суму 334 млн грн.

"Такий різновид цінного паперу регулятор реєструє вперше у відповідь на звернення емітента. Реєстрація випуску кредитних нот відбулася в рамках проведення пілотного проєкту", - зазначено в повідомленні регулятора в четвер.

Згідно з ним, кредитна нота - це емісійний деривативний цінний папір, що пов'язаний із настанням події, пов'язаної з платоспроможністю третьої особи, зазначеної в рішенні про емісію кредитних нот.

"Оскільки є запит з боку емітента, а також інтерес потенційних учасників до цього інструменту, Комісія затвердила пілотний проєкт за Порядком емісії та реєстрації випуску кредитних нот ТОВ "Маркет Консалт Плюс", - наводяться в повідомленні слова голови НКЦПФР Руслана Магомедова.

Він висловив сподівання на успіх першого досвіду, що сприятиме популяризації кредитних нот для залучення необхідних ресурсів.

"Комісія завжди готова підтримати ініціативи учасників і сприяє виходу на ринок нових фінансових інструментів", - наголосив Магомедов.

Уточнено, що НКЦПФР зареєструвала випуск, до якого входить 334 тис. іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) кредитних нот номінальною вартістю однієї кредитної ноти тисяча гривень. Відсоткову ставку передбачено в розмірі 5% річних, строк обігу - 5 років. Подія, пов'язана з третьою особою: банкрутство такої третьої особи, однак найменування цієї третьої особи в релізі відсутнє.

Кредитна нота зобов'язує емітента здійснювати виплату відсоткових доходів власнику такого цінного паперу в розмірі та строки, встановлені рішенням про емісію кредитних нот. Погашення відбувається шляхом сплати емітентом власнику номінальної вартості кредитної ноти за умови, що не відбулася подія, пов'язана з платоспроможністю третьої особи, зазначеної в рішенні про емісію кредитних нот. У разі настання події, пов'язаної з платоспроможністю третьої особи, зазначеної в рішенні про емісію, власник кредитної ноти втрачає право на отримання відсоткових доходів, а емітент цінного паперу зобов'язаний викупити кредитну ноту за ціною, що визначається в порядку, передбаченому рішенням про емісію.

"Маркет Консалт Плюс", згідно з інформацією держреєстру в Opendatabot, створено 2018 року, статутний капітал 5 млн грн, виторгу минулого року не було. Мажоритарним власником є голова "Спілки підприємців теле- і кіноіндустрії" Артем Колюбаєв - 69,99%, а ще по 10% належать трьом венчурним корпоративним інвестфондам: "Урбан", "Вікерс" і "Флоріан".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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