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Наслідки підриву Каховської ГЕС: В Україні затоплено єдиний осетровий завод
17:51 07.06.2023 |
Внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, щороку він забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових.
"Це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах нашої держави", - зазначається у повідомленні.
У міністерстві додали, що наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється.
"Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", - наголосили у Мінагрополітики.
Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" розташований у с. Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв'язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.
Як повідомлялося, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
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