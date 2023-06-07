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«АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води
22:20 06.06.2023 |
Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором «АрселорМіттал Кривий Ріг» обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва.
Про це пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Так підприємство збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
«АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.
"Логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом. Усі замовлення будуть виконані у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей", - зазначили на підприємстві.
Як повідомлялось, російські війська 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано. Через підрив водосховища є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
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