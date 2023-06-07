«АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води

Через підрив та руйнацію Каховської ГЕС агресором «АрселорМіттал Кривий Ріг» обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва.

Про це пресслужба "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Так підприємство збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК.

"Логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, задоволеність клієнтів є нашим незмінним пріоритетом. Усі замовлення будуть виконані у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей", - зазначили на підприємстві.

Як повідомлялось, російські війська 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано. Через підрив водосховища є ризики підтоплення енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.