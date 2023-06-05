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АНАЛІТИКА

«Епіцентр» став учасником програми «єВідновлення»

18:33 05.06.2023 |

Новини компаній

 

Мережа торгових центрів "Епіцентр" стала учасником державної програми "єВідновлення", повідомила пресслужба компанії.

"Епіцентр" радий стати учасником, доєднатися до програми, яка фактично дає старт процесу відновлення домівок. Ми робили та будемо робити все від нас залежне для відбудови країни, бо добре розуміємо, що значить втрата чи пошкодження майна. Серед наших співробітників є родини, які залишилися без домівок, чотири наших торгових центрів вщент зруйновано та ще низка пошкоджені", - процитовано у повідомленні слова засновниці та очільниці ТОВ "Епіцентр К" Галини Гереги.
Придбати товари для ремонту за програмою "єВідновлення" можна буде як у торгових центрах "Епіцентр", так і в інтернет-магазині epicentrk.ua.

Згідно з повідомленням, "Епіцентр" має намір налаштувати платіжні терміни, брендувати касові зони і приміщення торговельних центрів, а також маркувати товари, доступні до придбання в рамках "єВідновлення".

Як уточнено в пресрелізі, банки-партнери торговельної мережі "Епіцентр" також надають кешбек при купівлі товарів за програмою. Так, А-банк надає 10% кешбеку в "Епіцентрі" на перші 5 тис. грн і 2% на всі подальші витрати за карткою "єВідновлення", Сенс Банк - 1% від суми всіх покупок за програмою.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет магазин з маркетплейсом Epicentrk. ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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