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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» відкрила перше відділення в Чехії

13:45 05.06.2023 |

Новини компаній

 

Оператор поштових послуг "Нова пошта" відкрив перше відділення Nova Post у столиці Чехії Празі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Чехія стала четвертою країною Євросоюзу, де з'явились відділення оператора. До цього відділення компанії відкривались в Польщі, Литві та Молдові.

"Відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі", - йдеться в релізі.

Відділення Nova Post у Празі знаходиться за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.

"Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів", - прокоментував співвласник групи компаній "Нова пошта" Вячеслав Климов.

Він додав, що вже цього року компанія планує відкрити додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестує у розвиток в Чехії 3 млн чеських крон.
Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки - від 5 робочих днів.

Тарифи на доставку з України в Чехію становлять:

документи - 250 грн;
посилки до 2 кг - 400 грн;
посилки до 10 кг - 600 грн;
посилки до 30 кг - 1200 грн;
вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.
За матеріалами: Економічна правда
 

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