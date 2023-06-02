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Суд в Ізраїлі відмовився розглядати позов ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова
10:30 02.06.2023 |
Банки та банківські технології, Новини компаній, Міжнародні новини
Окружний суд м. Тель-Авіва вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба банку.
У грудні 2019 року ПриватБанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Воно стосується виведення з банку щонайменше $600 млн в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".
Попри відмову в розгляді позову, ПриватБанк вбачає у рішенні суду низку позитивних висновків.
Зокрема, суд визнав, що ПриватБанк має "достатню для судового розгляду справу" проти Коломойського та Боголюбова.
В рішенні суду, за даними ПриватБанку вказано, що банк належним чином довів, що кошти з нього виводились до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.
Також ізраїльський суд відмовив у задоволенні заяви колишніх власників щодо їхнього переслідування з боку українського уряду і постановив, що рано чи пізно Коломойському та Боголюбову доведеться захищати свою позицію щодо позову ПриватБанку в Ізраїлі.
"Ми позитивно оцінюємо висновки суду щодо наявності в ПриватБанку достатньої для судового розгляду справи щодо шахрайства проти його колишніх власників на загальну суму в сотні мільйонів доларів. Відсутність будь-якої обґрунтованої лінії захисту з боку пана Коломойського і пана Боголюбова та їхня повна відмова давати свідчення свідчить тільки про те, що вони на кожному кроці намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свою неприпустиму та протиправну поведінку", - заявив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.
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