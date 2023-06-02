У Фірташа забрали ліцензію на розподіл газу в Дніпрі. Замість нього буде Нафтогаз

Група Нафтогазу з 1 червня почала займатися розподілом газу не лише у Кіровоградській області, як раніше, а й у Дніпрі та Дніпровському районі. Про це повідомила пресслужба ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі).

Компанія Газмережі, на базі якої Нафтогаз створює національного оператора газорозподільної системи України, відповідатиме за розподіл газу замість АТ "Дніпрогаз".

"Уряд прийняв рішення повернути державну газорозподільну систему одного з найбільших міст України під державне управління з метою забезпечення національної безпеки та надійного обслуговування громадян в умовах війни", - повідомили Газмережі.

Ліцензію Дніпрогазу скасували, і тепер послуги з розподілу газу на території Дніпра та прилеглих населених пунктів надаватиме нова Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Жодних змін щодо тарифів чи обслуговування клієнтів не буде, але з 1 червня 2023 року оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами, які будуть вказані у платіжках.