До Варшави прибув тестовий потяг Укрзалізниці із 14 вагонів

До столиці Польщі - Варшави успішно прибув тестовий потяг Укрзалізниці із 14 вагонів.

Як передає Укрінформ, про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Фейсбуці.

"Тестовий поїзд Укрзалізниці з 14 вагонів стандартного для України габариту успішно прибув до Варшави", - ідеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що очікують на фінальне погодження від польських колег - і тоді дадуть більше вагонів на найдефіцитніший напрямок Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Польща фіналізують реалізацію залізничного проєкту зі збільшення обсягів пасажирських перевезень між Києвом та Варшавою, запустивши тестовий поїзд із 14 стандартних вагонів АТ "Укрзалізниця".

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив, що прямий рейс Київ - Варшава - Київ є одним із найпопулярніших напрямків. Щодня у застосунку УЗ реєструється понад 3 тис. запитів від пасажирів на квитки - це в 10 разів більше, ніж пропозиція місць. Причиною цього є обмежена кількість місць у вагонах, що курсують.