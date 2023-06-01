«Нафтогаз» витратить 9 мільйонів гривень на послуги з пошуку топ-менеджерів

НАК "Нафтогаз України" 29 травня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою "Уорд Хауел Україна" про надання послуг пошуку персоналу вартістю 8,88 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами договору, за наступних три роки фірма виконає пошук та підбір кандидатів на десять посад керівників вищої ланки "Нафтогазу".

Для цього вона проводитиме моніторинг ринку за допомогою власної і загальнодоступних баз даних потенційних кандидатів, відбиратиме кандидатів і проводитиме з ними співбесіди, формуватиме скорочений список із трьох-п'яти кандидатів і передаватиме його замовнику для ознайомлення.

Потім фірма організує співбесіди замовника з кандидатами, яких той вибрав зі скороченого списку. Вона також надаватиме замовнику коментарі, відгуки і враження від співбесід, консультуватиме його щодо відбору кандидата-фіналіста аж до працевлаштування.

Згідно профілю посади, керівник вищої ланки "Нафтогазу" повинен мати вищу освіту, міжнародні сертифікації, додаткову освіту за професійним напрямом і досвід роботи на аналогічній/суміжній посаді на напрямом у міжнародних/провідних компаніях України і світу від семи років, а також вільно володіти англійською та українською мовами тощо.

Пропозиція "Уорд Хауел Україна" була на чверть дешевшою від очікуваної замовником вартості закупівлі (11,83 млн грн).

Київською "Уорд Хауел Україна" керує Олеся Венгер, а володіє Ігор Кабузенко, який у 2019-2020 роках був членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Він також є засновником фірм "Уорд Хауел Інтернешнл - Україна" та "ІН Дайнемікс".

Переможець є частиною міжнародної компанії Ward Howell International. Із 2016 року він отримав підрядів на 33,75 млн грн.

Зокрема у 2018 році "Нафтогаз" замовляв цій фірмі рекрутингові послуги на 2,65 млн грн і 11,8 млн грн. У 2019 році менший договір розірвали за згодою сторін без оплати, а більший договір продовжуватиме діяти до кінця червня 2023 року.

Єдиним конкурентом переможця на тендері була київська "Екзекьютів Серч Юкрейн" латвійської Executive Search Baltics. Її бенефіціарами є директор Лієгіс Вієстурс та Айга Авотіна. Українська та латвійська компанії входять у рекрутингову мережу Amrop.