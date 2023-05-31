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«Нафтогаз» оголосив про домовленість з інвесторами щодо реструктуризації євробондів
18:44 31.05.2023 |
НАК "Нафтогаз України" досяг домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації двох випусків єврооблігацій з погашенням зі строками погашення в липні 2022 року та листопаді 2026 року.
Згідно з пресрелізом компанії, про це повідомив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов за результатами зустрічі з власниками єврооблігацій 31 травня 2023 року.
Детальні пропозиції щодо реструктуризації також схвалили правління і наглядова рада компанії. Рішення ще має остаточно схвалити Кабінет Міністрів як акціонер компанії.
У підсумку реструктуризація має завершитися до кінця липня цього року.
"Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов'язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", - зазначив Чернишов.
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