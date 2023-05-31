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АНАЛІТИКА

Україна допоможе модернізувати залізницю майже через всю Молдову

 

Україна допоможе Молдові модернізувати 400-километрову ділянку залізниці з півночі на південь країни. Відповідний меморандум у середу, 31 травня, підписали у Вінниці Укрзалізниця та Залізниця Молдови, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

У рамках партнерства буде відновлено залізничний коридор Валчінец - Окниця - Бєльці - Унгени - Кишинів - Каїнари. Його довжина - 400 км.

 

Відбудова дільниці має підвищити її пропускну спроможність, збільшити швидкість руху поїздів та покращити якість вантажних перевезень. Завершити реконструкцію планують до кінця 2024 року.

Інтерес України полягає в тому, що ця ділянка стане для українських експортерів додатковим зручним коридором, який буде пов'язаний, зокрема, з портом Рені.

Проєкт відбудови залізничної дільниці розробили залізничники Молдови в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Європейською комісією. Реалізація проєкту здійснюватиметься за кошти партнерів та міжнародних фінансових установ.

32 млн євро будуть перераховані Молдові, а потім скеровані Укрзалізниці на відновлення залізничного коридору.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Молдова
 

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