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Україна допоможе модернізувати залізницю майже через всю Молдову
17:25 31.05.2023 |
Україна допоможе Молдові модернізувати 400-километрову ділянку залізниці з півночі на південь країни. Відповідний меморандум у середу, 31 травня, підписали у Вінниці Укрзалізниця та Залізниця Молдови, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
У рамках партнерства буде відновлено залізничний коридор Валчінец - Окниця - Бєльці - Унгени - Кишинів - Каїнари. Його довжина - 400 км.
Відбудова дільниці має підвищити її пропускну спроможність, збільшити швидкість руху поїздів та покращити якість вантажних перевезень. Завершити реконструкцію планують до кінця 2024 року.
Інтерес України полягає в тому, що ця ділянка стане для українських експортерів додатковим зручним коридором, який буде пов'язаний, зокрема, з портом Рені.
Проєкт відбудови залізничної дільниці розробили залізничники Молдови в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Європейською комісією. Реалізація проєкту здійснюватиметься за кошти партнерів та міжнародних фінансових установ.
32 млн євро будуть перераховані Молдові, а потім скеровані Укрзалізниці на відновлення залізничного коридору.
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